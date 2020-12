Mijares desclasificó, después de 10 años, por qué se separó de Lucero

En 18 de enero de 1997, Televisa transmitió por su señal mexicana el casamiento de la cantante y actriz Lucero con el también músico Manuel Mijares. La pareja estuvo junta por 14 años más y tuvieron dos hijos: José Manuel y Lucerito, antes de anunciar su separación definitiva en 2011.

Fue precisamente pensando en los niños que intentaron hacer su divorcio mucho más gradual y afable: “Tú como adulto lo superas, pero para los chavos es más difícil. La beba tenía cinco y José Manuel ocho. Lo que más queríamos era no afectarlos a ellos“, confesó el cantante en una entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado, donde también reveló que ninguno de los dos quiso contarle a sus hijos que se estaban divorciando.

Para que los niños no se dieran cuenta, partieron durmiendo en habitaciones separadas y después Mijares se mudó a un departamento cerca de la casa que la familia compartía. Posteriormente, el artista trasladó su estudio de grabación más lejos, para que así los niños pudieran visitarlo sin que se dieran cuenta que ya no estaba viviendo en la misma casa sino que pensaran que andaba trabajando “Como no vieron en ningún momento ningún grito, ni sombrerazo, creo que lo hicimos bien”, dijo.

Lucero, por su parte, en una entrevista virtual para People en español también estuvo hablando de la relación que mantienen ambos como padres hasta el día de hoy, diciendo que “cuando tienes una manera de pensar y de ser congruente, y, eres medianamente inteligente, intentas llevar las cosas por un buen camino. Siempre lo he dicho, Manuel y yo nos divorciamos y dejamos de ser esposos, pero seguimos siendo amigos. Siempre he estado muy orgullosa de tener ese papá para mis hijos y él dice lo mismo de mí. Y eso es maravilloso”.

Fue por la misma razón que ninguno de los dos artistas quiso contar la verdadera razón tras su divorcio, hasta que Mijares decidió hablar por primera vez en diez años. El cantante contó que le gustó Lucero desde que la conoció en la filmación de la película “Escápate conmigo” en 1987, cuando ella tenía 18 años y él 29, pero pensó que su diferencia de edad podía ser un problema, además de los requerimientos que los trabajos de ambos tenían, los que finalmente fueron la causa de su separación en 2011.

“Lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro. Hacía giras, novelas que tardaban muchos capítulos en grabar”, contó el cantante.

Puedes revisar la entrevista completa a continuación: