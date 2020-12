“Soy bien latera, pregunto todo el rato”: Natalia Duco destaca como estudiante de Psicología y ayudante en tres asignaturas

La deportista olímpica Natalia Duco entregó detalles de su vida como estudiante universitaria.

Y es que la ganadora de MasterChef Celebrity de Canal 13, que tiene 35 semanas de embarazo y también es influencer, destaca como ayudante en tres asignaturas de su carrera, Psicología.

En conversación con LUN, la lanzadora de bala expresó: “Soy como un pulpo, siempre me meto en todo, es un problema que tengo. Creo que el deporte me ha hecho sobreexigirme tanto que estoy acostumbrada a un ritmo de vida alto; sigo con la agenda llena hasta hoy, aunque tengo 35 semanas de embarazo sigo a full”.

La atleta nacional tiene seis asignaturas con clases no presenciales por la pandemia. “El modo online me sirvió para ahorrarme los desplazamientos, así que pude dar más tiempo a estas ayudantías”, dijo.

Duco es ayudante en los ramos Metodología de la Investigación y Psicología del Desarrollo 1 y 2. “Los profes vieron que me gusta mucho la carrera, que me gusta harto estudiar (…) Es grato para mí transmitir lo que he aprendido. Que me hayan elegido es un reconocimiento importante del lado académico, no deportivo, ni culinario“, indicó.

De igual forma, reveló: “Soy bien latera, pregunto todo el rato. Me mataba de la risa viendo de nuevo los videos de las clases, salía hablando harto yo”.

Además, la lanzadora de bala contó por qué eligió esta carrera. “Lo que hace a un campeón es la parte psicológica. Sentí que necesitaba conocer más sobre eso, que es tan desconocido”, señaló.

Cabe destacar que la joven de 31 años está estudiando embarazada, y pronto dará a luz prontamente a su hijo, Luciano. “Me da más sueño y se me cierran los ojos fácilmente. Estoy con ocho meses y todo me cuesta más”, reconoció.

“Hice un doble esfuerzo para no tener que dar exámenes, eximirme de todo y así estar libre. Imagínate, habría dado un examen y después a la clínica”, concluyó.