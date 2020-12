Mafe Bertero reveló qué planea estudiar en la universidad: no es Actuación

La actriz María Fernanda “Mafe” Bertero, una de las protagonistas de teleseries como Si yo fuera rico de Mega y La colombiana de TVN, reveló que no planea estudiar Actuación.

En conversación con LUN, la joven de 18 años contó que salió del colegio en 2019, pero esté 2020 decidió trabajar como influencer, y a la vez, se está preparando con clases online para rendir en unas semanas la Prueba de Transición.

“No tenía presión de estudiar altiro. Igual di la PSU, pero la verdad es que no me fue muy bien, porque estoy trabajando como actriz desde séptimo básico. Entonces iba al colegio súper poco, a dar las evaluaciones, así que no me había preparado tan bien”, confesó.

Sin embargo, pese a su experiencia en diferentes teleseries, Mafe está considerando estudiar Publicidad o Periodismo en Viña del Mar, ya que vive en Quillota.

“He averiguado en universidades, pero no tengo nada concreto”, dijo. Prontamente dará la prueba por segunda vez. “Quedan 19 días y me da harto nervio“, finalizó.