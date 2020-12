Shawn Mendes causó polémica en redes sociales luego de tratar en masculino a Sam Smith

Este fin de semana, luego de causar gran polémica en redes sociales, Shawn Mendes tuvo que disculparse públicamente con Sam Smith por usar un pronombre masculino para referirse a la voz de “Stay With Me”.

El hecho se produjo durante el iHeartRadio Jingle Ball, un concierto navideño que reunió a importantes artistas actuales, tales como Dua Lipa, Harry Styles y Billie Eilish, entre otros.

La polémica situación ocurrió cuando el canadiense presentó a Smith como “él”, pese a que el cantante pidió que lo llamaran “ellos” hace algún tiempo.

Tras los comentarios que generó este hecho, el intérprete de “In My Blood” tuvo que pedir disculpas a través de sus redes sociales. “Lamento haberme referido a ti como un ‘él’. Se me escapó. No volverá a suceder. Mucho amor por ti, eres una de las personas más divertidas que he conocido“, escribió.

La disculpa fue aceptada por Sam Smith, quien respondió “todos estamos aprendiendo”.