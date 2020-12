Actriz Carol Sutton murió a los 76 años por Covid-19

La carrera de Sutton comenzó en los años 60 y se consolidó una década después en producciones como In the Heat of the Night y La cabaña del tío Tom. De ahí figuró en el cine y la televisión, hasta sus últimos papeles en 2016 en series como Scream Queens, Roots o True Detective.

La actriz será velada este fin de semana por sus dos hijos y cinco nietos.