Jean-Philippe Cretton respondió insistente pregunta sobre su sexualidad

El animador Jean-Philippe Cretton contestó en Instagram una pregunta sobre su sexualidad.

Según consigna FMDos, la pareja de Pamela Díaz realizó este jueves una transmisión en vivo en la red social, donde le hicieron sus seguidores le hicieron preguntas sobre su vida privada y profesional.

Pero, la duda que más llamó la atención fue la que el propio comunicador dijo que le hacen mucho: “¿Eres bisexual?“.

Al respecto, el conductor de Yo soy de Chilevisión, expresó: “¡¿Por qué voy a ser bisexual?! Nada, si lo fuera, pero ¿de dónde surge la pregunta? Me la hacen mucho, por eso digo”.

Finalmente, dijo: “No. Siempre he estado con chiquillas, y si me gustaran los chiquillos, tendrían pololos públicos: ‘Este es el hueón que me estoy comiendo'”, concluyó, poco antes de finalizar la transmisión en vivo.