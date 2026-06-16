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Hombre muere electrocutado en Talcahuano mientras habría intentado robar cables de cobre

Los transeúntes encontraron el cuerpo y dieron aviso a los equipos de emergencia.

Javiera Rivera

Hombre muere electrocutado en Talcahuano mientras habría intentado robar cables de cobre

Hombre muere electrocutado en Talcahuano mientras habría intentado robar cables de cobre / Lukas Solis

Un hombre de 30 años murió electrocutado en la comuna de Talcahuano, región del Biobío, tras sufrir una descarga eléctrica en un poste de alta tensión.

El incidente ocurrió durante la jornada del lunes en el sector Gaete, donde transeúntes encontraron el cuerpo y dieron aviso a los equipos de emergencia.

Tras recibir la información, personal del SAMU acudió al lugar, pero solo pudo constatar el fallecimiento de la víctima.

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Según información policial, el hombre habría escalado una estructura de alta tensión con la aparente intención de sustraer cables de cobre, momento en que sufrió la descarga eléctrica.

Al respecto, el comisario Cristóbal Ramírez, de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, indicó que el análisis de testimonios y registros del lugar permitió establecer la posible dinámica del hecho.

Finalmente, por instrucción del Ministerio Público, el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal para la realización de la autopsia correspondiente, mientras la PDI continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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