“Cuando me separé, no tenía ni un peso”: Carmen Gloria Arroyo compartió una íntima historia familiar

Una emocionante publicación fue la que compartió la abogada Carmen Gloria Arroyo en su cuenta de Instagram esta semana. La profesional posteó una imagen junto a Vicente, su hijo de 19 años, para celebrar que el joven terminó la Enseñanza Media.

“Hoy fue la licenciatura de mi guagua adorada”, dijo “La Jueza” en la publicación que recordó el difícil camino que debió recorrer para ayudar a sus tres hijos a licenciarse.

“Es imposible no recordar que hace más de una década decidí iniciar un nuevo camino, no tenía claro si íbamos a poder ni cómo lo haríamos… no fue fácil ¡pero lo logramos! Mis tres hijos superaron el colegio”, señaló Arroyo, refiriéndose además a Constanza (24) y Daniela (21).

Al respecto, la abogada contó a La Cuarta que vivió un duro momento cuando terminó su matrimonio de hace una década. “Cuando me separé y me fui con mis tres hijos, partí de cero, no tenía ni un peso para pagar las cuentas, ni nada. No sabía qué íbamos hacer, o si íbamos a poder hacerlo. Lo veía como un camino súper largo por recorrer, no tenía un apoyo familiar, era yo y mis tres hijos, y en ese minuto me parecía una locura lo que estaba haciendo”, señaló.

Es por lo mismo, que la abogada confesó que se conmovió con la licenciatura. “Me emocionó muchísimo, lloré harto. Y me gusta compartirlo con la gente, porque hay muchas mamás que crían solas a sus hijos. Ellas me entienden”, aseveró y llamó a las madres en su situación a “no darse por vencidas independiente de los golpes que te da la vida”.

Respecto a Vicente, Carmen Gloria contó que su hijo pudo aprobar a pesar de las complicaciones de la pandemia. “Fue un año difícil para todos los escolares, sobre todo para aquellos que terminaban su enseñanza media”, explicó.

En su publicación de Instagram, “La Jueza” concluyó: “Aún nos queda camino por recorrer y espero estar ahí para acompañarlos pero que lindo se siente llegar a esta meta… orgullosa hasta el infinito y emocionada de nuestra valentía para retar al destino y lograr cambiarle el rumbo. Fueron, son y serán siempre mi gran motor de vida. Chao colegio”.