“Somos gemelas”: Belenaza se comparó con Josefina Montané en foto matutina

La humorista Belén Mora, también conocida como “Belenaza”, compartió una foto matutina y se comparó con la actriz, Josefina “Pin” Montané.

“Buen día. Desperté igual que la Pin Montané. Vayan a ver su foto”, escribió en Instagram junto a la captura donde aparece con el ceño fruncido y despeinada, haciendo referencia a una imagen que publicó la modelo, peinada, maquillada y con una gran pose.

La captura y el comentario hizo reír a varios, y la misma actriz le respondió: “Hueona, te amo”. Luego, decidió referirse a la broma en sus historias: “Oye Belenza, deja de burlarte de mí. Ubícate”, expresó para luego reírse en cámara.

Por su parte, Mora replicó: “Quiero decir que igual me da pena que la Josefina, que es mi hermana, somos gemelas, no me reconozca públicamente. Onda, la única diferencia que hay entre ella y yo es que ella nació un minuto antes que yo. Y lo demás somos prácticamente dos gotas de agua”.

Revisa aquí las publicaciones:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belenaza Mora (@belenaza_)