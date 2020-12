Fernanda Urrejola sobre su sexualidad: “Yo nunca me sentí en el closet”

Este martes, Fernanda Urrejola habló sobre su relación sentimental con Francisca Alegría en un nuevo capítulo de Sigamos del Largo.

En conversación Fran García-Huidobro y Maly Jorquiera, la actriz nacional se sinceró sobre su actual relación, dejando en evidencia que está más feliz que nunca.

Todo comenzó cuando Fran le dijo, en relación a su novia, si “irte fuera de Chile te permitió abrir esa puerta. Si piensas que viviendo en Chile te habría costado un poco más”.

Frente a esto, Urrejola respondió que sí, “totalmente”.

Sobre Francisca, comentó que “cuando la conocí, fue una amistad inmediata. Sabíamos que íbamos a ser amigas para toda la vida, pero con mi estructura mental tampoco me imaginé que íbamos a ser pololas“.

“Tenemos una cosa tan simbiótica y tan profunda y tan instantánea, que fue como: ¡Wow!”, siguió contando.

La actriz también confesó que Alegría “había tenido relaciones con mujeres, había tenido experiencias con mujeres, entonces me entró la curiosidad“.

Respecto al momento en que le contó a su familia sobre su romance con una mujer, la intérprete chilena reveló que su madre le dijo que no le extrañaba tanto y que se lo estaba esperando.

“Bueno, pasa que varias de mis amigas están pololeando con mujeres“, detalló.

Además, sostuvo que “yo nunca me sentí en el closet (…) No es que yo toda la vida fui infeliz, como que me estaba tratando de poner un personaje encima, como muchas personas intentan porque no se atreven a enfrentar a su familia o a la sociedad. No es mi caso“.

“Mi caso es que yo viví feliz con miles de cosas. Pero estaba cómoda en mí, no era un problema. No es que yo sea una persona distinta ahora, tampoco. Soy la misma, con más capacidad de amar, probablemente“, sentenció.