Oriana Marzoli protagonizó fuerte discusión en programa español y fue tildada de transfóbica

Oriana González Marzoli actualmente se desempeña como panelista en el programa español La Casa Fuerte. Fue en dicho espacio que protagonizó una fuerte polémica con Amor Romeira, una de las invitadas.

Lo que sucedió fue que la venezolana le habría dicho un comentario transfóbico a Romeira, quien no dudó en denunciar públicamente la situación.

Durante la transmisión del espacio, su conductor, Jorge Javier Vásquez, tuvo que interrumpir la discusión, ya que notó que la cantante no podía contener las lágrimas.

Ante el supuesto ataque de la exchica reality, la invitada señaló que “yo puedo entender que a mí se me venga a juzgar, criticar o decir si soy más buena o más mala persona, si no le gusto, si no le gustan mis zapatos rojos… Pero siempre con lo mismo, no“.

“Yo en la vida me meto con las personas por lo que quieran ser o lo que dejen de ser, y ya creo que llevo tantos años demostrando quien soy como para que venga la señorita Oriana a decirme si me tiene que tratar de señor o de señora, que no sabe cómo dirigirse a mí porque tengo el pelo corto”, agregó.

“Me parece absurdo, un golpe bajo. Yo estoy por encima de eso, pero soy humana y a veces me afecta. Personas como Oriana a mí me la resbalan“, indicó.

Tras esto, Oriana le respondió, asegurando que su contrincante la trató de homófoba, transfóbica y hasta de prostituta.

“No te creo nada, deja de hacer llorar y de hacer el ‘show’ barato que estás haciendo cuando eres la primera persona que te dedicas a criticarme sin que yo te haya mencionado jamás, porque me pareces un cero a la izquierda”, dijo Marzoli.

Ante esto, Romeira respondió: “¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo educación y cuando vengo a hacer mi trabajo me dejo la guerra o lo que tenga contra ti en la calle. Yo en un plató te trato con educación y no reniego de la identidad de género“.

“Te guste o no me tratas en femenino, no en masculino, maleducada (…) Vas de digna, fina, educada y de callada cuando sabes perfectamente que has compartido hombres conmigo“, lanzó Oriana.