“Papito corazón”: Pamela Díaz contó que la llamaron del colegio de su hija por deuda

La animadora Pamela Díaz contó un incómodo episodio que vivió tras la llamada del colegio de su hija menor, cuyo padre es el empresario Fernando Téllez.

En conversación con Begoña Basauri para su programa de Instagram, Socias, dijo que a veces la agotaba su rol de madre. “Hay días que me gustaría levantarme y no pensar en los niños”, expresó.

“Igual que yo soy súper dispersa, soy volá (…) El otro día me llamaron del colegio, que la niña no tenía la matrícula, el papito corazón no había pagado la matrícula, y yo pa’ variar no hago nada, se me olvida eso”, reveló.

“Me llamaban, me llamaban, yo pensé que había pasado algo en el colegio, una se asusta si nunca te llaman, y era para pedirme la matrícula para la niña, porque hay muchos cupos que están a la espera y no había pagado en todo el año“, detalló.

“¿Podís creerlo? Tuve que pagar de un paraguazo todo el año“, afirmó la “Fiera”, ante una sorprendida Basauri.

La actriz comentó: “En tu caso tú te haces cargo sola Pamela, y eso es muy desgastante afectivamente, psicológicamente y económicamente”.

Finalmente las dos brindaron para concluir el tema. “Salud por ti y por las mujeres que se hacen cargo sola“, finalizó Begoña.

Revisa el momento aquí (minuto 24:20):