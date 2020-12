“Qué feo”: Begoña Basauri se refirió a dichos de Mariela Sotomayor sobre Pamela Díaz

Pamela Díaz y Begoña Basauri se refirieron a los dichos de la nueva panelista de Me late de TV+, Mariela Sotomayor, quien indicó que había una supuesta incomodidad de “La fiera” con “Chiqui” Aguayo en Socias, por lo que no quería seguir trabajando con ella.

Este lunes en una nueva transmisión del programa de Instagram la actriz consultó a Díaz: “¿Por qué preguntan qué pasó con la Chiqui?”

“Cachai que Me late, el programa del ‘Huevo’, Mariela Sotomayor parece que se llama, es bien simpática, bien amorosa ella, y me odia, si yo nunca le he caído bien. Pero me encanta que me odie, porque me alimenta el ego“, comenzó diciendo Pamela.

“Dijo que yo no había hecho el live con la Chiqui el jueves porque yo la encontraba ordinaria y me caía mal“, agregó.

Leer también Policial Sin licencia ni placa patente: Álvaro Gómez fue detenido en el barrio Bellavista Tendencias y curiosidades Luis Jara saca aplausos entre sus seguidores por renovado look: “Qué flaco estás” Tendencias y curiosidades Ellen Page anunció que es transgénero y no binario y que su nombre es Elliot Page

Ante esto, Begoña señaló que la modelo era la única que conocía a la comediante desde antes, y que son buenas amigas. Además, aclaró que el problema ocurrió porque la semana pasada se confundieron con sus días de transmisión.

“Yo le dije eso de chiste. Que traumatizaste a la Pamela, porque es más ‘fifí’ y no le gusta hablar de los peos…”, indicó la expanelista de Mucho gusto de Mega.

“Puta qué feo, me carga esa obsesión de hacer pelear a las mujeres, ya fue… es como del 92′, amiga”, expresó Basauri.

Finalmente, Díaz sentenció: “Ya me peleé con tanta gente, ya no me queda. Yo lo paso tan bien como soy”.

Revisa aquí el momento (minuto 5:35):