Hailey Baldwin reveló si Justin Bieber le fue infiel o no a Selena Gomez

En una reciente entrevista con Ashley Graham en Pretty Big Deal, Hailey Baldwin se sinceró respecto a su relación con Justin Bieber.

En la conversación, la estadounidense se refirió a los rumores de infidelidad que circulan sobre su marido y Selena Gomez, ya que muchas personas aseguran que él engañó a la exchica Disney cuando estaban juntos.

Sobre esto, Baldwin señaló que “contrariamente a la creencia popular, él había estado soltero por un tiempo y yo había estado soltera y estábamos tratando de entender la vida”, descartando que Bieber le haya sido infiel a su exnovia.

Además, la modelo comentó que cuando la cantante sacó su canción “Lose You To Love Me”, donde dice “En dos meses nos reemplazaste como si fuera fácil”, ella y Justin habían estado hablando durante un tiempo antes de volver a estar juntos, con el fin de no hacerle daño a nadie.