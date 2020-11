Yamila Reyna confesó que tuvo un romance con Álvaro Gómez

La comediante Yamila Reyna confesó que tuvo un romance con el actor Álvaro Gómez.

En Sigamos de largo de Canal 13, donde la argentina fue invitada, fue consultada por su participación en Infieles de CHV, donde compartió escena con el intérprete nacional.

La también actriz dijo que nunca quiso ser parte de la serie, por el contenido sexual que tenía, pero una vez la llamaron y terminó aceptando.

“No me sentía cómoda, yo no sabía. Pero quería hacerlo, porque era con (el actor) Gabriel Prieto y quería trabajar con Gabi, que es un sol. Tuve la suerte, además, que mi primer ‘Infieles’ haya sido con él”, comenzó contando.

Francisca García-Huidobro le comentó: “Pero después te tocó con Álvaro Gómez (en 2012), que parece que no le pediste nada que te tapara tanto la pechuga”.

“No, pero si Álvaro y yo… Mami, mira. Álvaro y yo tuvimos como un romancillo“, reveló Yamila Reyna, sorprendiendo.

La trasandina indicó que hasta el día de hoy “somos amigos con Álvaro“. “Soy amiga de la Fran, de la Francini (Amaral), que después estuvo con él (aunque ya no están juntos)”, expresó la humorista.