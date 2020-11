“Papá, creo que eres gay”: Hija de Aníbal Pachano reveló íntima conversación con su padre

Sofía Pachano, la hija del destacado coreógrafo argentino que fue jurado de Bailando por un sueño de Canal 13, Aníbal Pachano, reveló una íntima conversación que tuvo con su padre, sobre su homosexualidad.

La participante de MasterChef Celebrity Argentina, quien ha ganado mayor fama en el país, fue una de las invitada a la versión trasandina de Podemos hablar, transmitido por Telefe.

Fue allí donde el conductor del programa, Andy Kusnetzoff, le consultó a la actriz de 32 años sobre el momento en que su padre decide declararse abiertamente gay.

Al respecto, la joven contó que tuvo una conversación con su padre cuando ella tenía 16 años. “Me senté y le dije: ‘Papá, me gustaría que seas feliz, porque creo, porque me da la sensación, de que sos gay, y me gustaría que tengas una pareja, que me lo presentes y que seamos una familia'”, expresó.

La contundente respuesta del también arquitecto, según Sofía, fue: “‘Nunca voy a hablar contigo de esto'”. Ante esto, la cocinera replicó: “Me parece un poco injusto que lo hables con todo el mundo, menos conmigo”.

“Esto lo cuento porque por ahí le pasa a muchas familias. Fue un proceso, hasta que él entendió, y yo entendí que él se refería a su cama, a su sexualidad, y yo hablaba de la felicidad, no del acto“, finalizó.