Actores de “The Good Doctor” se contagiaron: “En el día de las elecciones di positivo a Covid-19”

La pareja de actores de la serie “The Good Doctor“, quienes mantienen una relación en la vida real, Richard Schiff y Sheila Kelley – Dr. Glassman y a Debbie Wexler, respectivamente-, dieron positivo por coronavirus el pasado 3 de noviembre.

De esta manera el actor conocido por participar en películas como Siete Pecados Capitales o El Guardaespaldas, confirmó su contagio a través de redes sociales. “En el día de las elecciones di positivo a Covid-19”, comenzó su publicación.

“Esta ha sido la semana más bizarra de nuestras vidas. Sheila Kelley también dio positivo. Esto es difícil. Estamos determinados a encontrar una manera de sanarnos de nuevo“, escribió.

Cerró animando a “todos los que están afuera complicados con esto. Amor desde acá”.

On Election Day I tested positive for Covid-19. This has been the most bizarre week of our lives. @thesheilakelley is also positive. This is tough. We are determined to find a way to health again. We root for everyone out there who are struggling with this thing. Love from here.

