¿Se terminó el amor? Anuel AA y Karol G comparten extraños mensajes en sus redes sociales

Este fin de semana, volvieron a surgir rumores sobre un posible distanciamiento entre Anuel AA y Karol G, una de las parejas más queridas del mundo urbano.

Estos comenzaron luego de que la colombiana y el puertorriqueño compartieran extraños mensajes en sus redes sociales.

Por ejemplo, el intérprete de “Hipócrita” escribió en Instagram que “slgunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo. Por eso me voy, adiós“.

La bebesita, en tanto, publicó que “la gente se extraña porque años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer”, para luego añadir que “Amig@, los años y la experiencia te cambian. Cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida. Obviamente no somos los mismos de antes”.

Recordemos que hace unos meses también se especuló sobre un quiebre entre ambos, el que fue negado por Karol G y Anuel AA.