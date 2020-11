“Un muy buen compañero”: Delfina Guzmán describió cómo fue su relación con Nissim Sharim

Este jueves se informó que el destacado actor nacional, Nissim Sharim Paz, falleció a los 88 años.

El fallecimiento del intérprete y miembro fundador del Teatro Ictus ha causado gran repercusión entre sus colegas.

Junto a esto, afloraron los recuerdos y la leyenda de la pareja icónica que formó con Delfina Guzmán, quien lo acompañó en las tablas, la televisión y la publicidad, alimentando un mito que excedía a esa relación laboral.

El pasado 1 de octubre, y en conversación con Santiago Pavlovic en el programa Sin Parche, la propia actriz fue consultada por el rumor que la unía a Sharim, expresando que, para ella, siempre será “un muy buen compañero. Excelente compañero”.

“Tuve mucho cuidado de que nunca estas cosas traspasaran la idea de que estábamos juntos porque trabajábamos juntos”, puntualizó, explicando que nunca aceptó “una nominación de pareja con él”, aunque, al mismo tiempo, reflexionó lo compleja que resultaba su figura para la esposa del actor.

“El camino que eligió, lo tomó hasta el final”, declaró sobre Sharim y su matrimonio, indicando que nunca le pidió que se separara.

Por otra parte, y según una entrevista concedida a La Tercera en 2017, las cosas entre el intérprete y Guzmán no habrían terminado bien en los años noventa, sin perjuicio de que en 2010 filmaron juntos un comercial rememorando el clásico “Perico”.

En dicha conversación, fue consultado sobre la reconocida figura, respondiendo que “entrar en esa polémica es tan rasca como las peleas del diputado (Renato) Rincón con Carolina Goic”.

Pese a esto, decidió contar su versión para aclarar rumores que se arrastraban desde hace más de dos décadas: “Con la Delfina hubo un quiebre a inicios de los 90, cuando el Ictus se replanteaba a quién más disparar cuando ya no estaba Pinochet”, partió contando.

“Un día, ella propuso vender el teatro y disolver el grupo. ¡Imagínate! Para mí fue como que me sacaran la madre. Ya habíamos decidido quedarnos en Chile una vez y no escapar de la dictadura; no íbamos a hacerlo después, y mucho menos por plata“, continuó.

Respecto a qué pasó con su colega tras esa discusión, Nissim comentó que ella “ya estaba en televisión y ganaba bastante dinero, seguro, pero mantenía su parte en la propiedad del teatro y en la sociedad“.

“Tuvimos que pedir plata prestada a medio mundo y le pagamos hasta el último peso, pero no fue eso lo que más me dolió, sino que no se dignara a hablar personalmente conmigo sino a través de su hermano abogado“, dijo al diario.

Luego, sostuvo que para él, la actitud de Delfina “fue de una falta de nobleza terrible, pensé entonces, y aún lo creo. Ahí enfrié mi relación con ella“, cerró.