“Es de valientes hacerse cargo”: Yamila Reyna compartió íntima reflexión sobre su depresión

La actriz y comediante Yamila Reyna compartió una íntima reflexión sobre su depresión.

A través de su cuenta de Instagram, comenzó escribiendo: “‘Cada persona que ves está luchando una batalla de la que no sabes, se amable siempre”.

“Fue la frase que encontré para compartir con ustedes una dura batalla en mi vida llamada ‘depresión‘, esa enfermedad que da vergüenza decir, hasta a mí me daba pudor admitirlo, porque sentía que eso era de débiles“, expresó.

“‘Porque uno es fuerte a uno no le pasan esas cosas’, ¡Una estupidez! Porque buscar ayuda y hacerme cargo de lo que me estaba pasando fue un túnel que me llevo a la salida”, afirmó la argentina.

La muerte de su padre

“En mi caso, fue cuando mi viejo (padre) partió de este mundo, no supe cómo vivir sin mi otra mitad, no me daba cuenta que no dormía, que tenía trastornos alimenticios. Mi mente no reaccionaba a nada, mi memoria era un desastre”, reconoció.

“Me acuerdo que hacia un show o me sentaba en un programa de TV y era un robot, porque mi mente no estaba ahí, yo solo pensaba cuándo me iba a tocar morir a mí, para dejar de sentirme así“, confesó la humorista.

“Gané esta batalla”

“Y se los cuento porque sé que hay muchos por ahí lidiando con estas batallas, y que sepas que no sos menos débil porque busques ayuda, al contrario, es de valientes hacerse cargo“, aseguró.

Finalmente, Yamila anunció: “Hoy les puedo decir con mucho orgullo que hace un mes estoy de alta y sana, que gané esta batalla“.

“Parte de mi proceso de recuperación es el amor que ustedes me entregan, sus mensajes su compañía me han hecho mucho bien mis changos”, concluyó.

Revisa aquí la publicación: