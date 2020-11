“Pude no llegar a hoy”: las emotivas palabras de Francisca García-Huidobro por su cumpleaños 47

La animadora Francisca García-Huidobro está de cumpleaños este miércoles 4 de noviembre, y se emocionó al hablar sobre sus 47 años.

Cabe recordar que estuvo en la UCI a fines de 2019, tras sufrir una insuficiencia renal aguda. Le detectaron una bacteria que atacó sus riñones, y pasó su Navidad y Año Nuevo la internada en una clínica. Además, en marzo tuvo que someterse a una cirugía, con la que dio fin a su mal estado de salud.

Debido a esto, “Fran” expresó a través de sus historias de Instagram: “Sé que le he puesto harto color a este cumpleaños, y quiero explicarles un poco por qué. No es una fecha especial que voy a cumplir 50, un cambio de folio o algo así, es solamente que yo pensé que no los iba a cumplir, que mi epitafio iba a terminar en los 46“.

“Este año ha sido para mí un regalo, cada día, cada mañana, cada situación que me ha pasado, la he disfrutado con la certeza de que podría no haberla vivido”, reflexionó.

“Así que perdonen que me emocione un poquito (dijo con los ojos llorosos), pero es por eso, porque pude no llegar a hoy. Es muy especial para mí este cumpleaños, y ya me han llegado varios regalos y muchos saludos. Gracias y besos a todos”, concluyó.

Revisa aquí sus declaraciones: