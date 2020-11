Cristián de la Fuente: Lo de demostrarme que soy bueno viene de “ser el hijo de la amante de mi papá”

El actor nacional Cristián de la Fuente realizó íntimas confesiones sobre su relación con su padre.

En conversación con Martín Cárcamo para su programa online Almorzando con el rubio, el modelo reveló que ha ido a varias terapias psicológicas en distintas etapas de mi vida.

“Esto de tener que probarme, de demostrarme que soy bueno, que tengo éxito y logro, viene desde tener a mi papá en otra familia, desde ser el hijo de la amante de mi papá“, expresó.

“Tener que demostrar que yo valgo lo suficiente como para ser parte de la otra familia, aunque no sea parte”, agregó.

“Viene desde ahí, de decirle a mi papá yo soy igual de bueno o mejor que el resto de tus hijos, entonces también merezco que me pesques, el apellido, ser parte de la familia”, explicó el también animador.

De igual forma, detalló: “Yo nací en una casa, tenía una mamá, y tenía un papá que vivía en otra casa con una tía y mis hermanos. Y mi papá iba todos los días a mi casa a verme de 6 a 10 de la noche, yo los viernes iba a almorzar a la casa de mi tía con mis hermanos y los domingos mi papá iba a comer a mi casa conmigo y mi mamá. Entonces así me criaron a mí, esa fue mi realidad“.

“Con el tiempo fui creciendo y me fui dando cuenta que esta cuestión no era normal, que las casas eran distintas, y al darme cuenta uno tiene que aceptarlo y empezar a entenderlo, vivir con eso y tener que explicarlo”, indicó.

Alcoholismo y fallecimiento

La relación con su papá desde más grande no fue perfecta, porque su progenitor era alcohólico y “llevaba una vida muy al límite”.

“Tuve muchas conversaciones con él, aparte yo siempre supe que mi papá iba a morir joven. Mucha gente me dice: ‘Tú que no estudiaste teatro’. No estudié teatro, porque no tuve tiempo. Yo siempre pensé que mi papá se iba a morir cuando tuviera 21 años. Me equivoqué, se murió cuando tenía 22“, sostuvo.

“Siempre supe que se iba a morir, por eso no tuve tiempo para estudiar, sabía que tenía que empezar a trabajar rápido. Por eso entré a Canal 13 a los 18 años, porque tenía que trabajar rápido, porque cuando mi papá se muriera yo tenía que mantener a mi mamá. Entonces yo siempre viví con esa realidad”, explicó el actor de 46 años.

“No me tocó el escenario que quería, no me tocó la realidad de mi papá, que fue un excelente padre. Me hubiera encantado que no hubiera sido alcohólico, que estuviera vivo hoy y poder abrazarlo. Me hubiera encantado que en mi familia hubiéramos sido todos una familia, pero no fue así y así tuve que jugar y darle para adelante“, concluyó.

Cabe destacar que el actor volvió a Chile antes de la pandemia, junto a su esposa, Angélica Castro, y su hija de 16 años, Laura, tras haber estado casi dos décadas radicado en Estados Unidos.

Revisa aquí parte de sus palabras: