Monty Torrent explicó por qué no vive ni se ha casado con su pareja de hace 7 años

La exchica Mekano de Mega, Monserrat Torrent, reveló que no quiere contraer matrimonio con su pareja, Juan Pablo Villagra, con quien lleva 7 años de relación.

En conversación con Jordi Castell, en el live El Aperitivo de Revista Velvet, la bailarina de 36 años explicó sus razones.

“(Su pololo) la última vez dijo que no se atrevía a pedirme matrimonio, porque sabía que le iba a decir que no. Y obviamente si fuera por él, ya tendríamos siete hijos y todo eso, pero en verdad yo no quiero, al menos por ahora. Así que en eso está mi relación”, expresó “Monty”.

Además, detalló que tampoco viven juntos. “En realidad nos llevamos bien, tenemos este estilo de vida cada uno en su casa. Nos vemos harto, mi mamá lo adora y todo bien, pero siento que ha funcionado bien la relación así”, explicó la panelista de Así somos de La Red.

“El problema soy yo, soy muy independiente. Soy poco de sentir que alguien depende de mí, tengo ese rollo todavía. Irme a vivir con él significa llevar una casa, cumplir horario, sacar la basura, lavar la ropa, y si yo no quiero hacer la cama no la hago“, confesó.

De igual forma, Torrent también reconoció: “Me da un poco de miedo dar ese paso, porque siento que una parte de mí va a morir“.

“Yo le digo (a su pareja): ‘Aprovechemos de disfrutar, hagamos otras cosas, viajemos y después vamos viendo cómo se va dando la vida’. Pero siento que no estoy preparada para ese paso, para empezar una vida de pareja así formal, porque irse a vivir con alguien es una formalidad enorme”, finalizó.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí (minuto 50:15).