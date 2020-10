Mauricio Correa reveló que Tonka Tomicic y Raquel Argandoña discutieron en un cumpleaños de Felipe Camiroaga

Este jueves, el panel de Bienvenidos conversó con Mauricio Correa sobre el fallecimiento de Patricio Frez.

Junto con lamentar la muerte de su amigo y colega, Correa también contó divertidas anécdotas de Buenos Días a Todos, entre ellas una antigua pelea entre Tonka Tomicic y Raquel Argandoña.

Según contó, esta discusión entre ambas comunicadoras se originó durante un cumpleaños de Felipe Camiroaga.

“Para el cumpleaños de Felipe ocurrían cosas que nadie se esperaba“, dijo el periodista, mientras Tomicic y Argandoña se miraban incómodas.

“Tonka agacha la cabeza porque le da vergüenza”, lanzó Mauricio, haciendo reír a los presentes.

“Para que todo el mundo sepa lo que ocurrió, después de esa famosa pelea entre Tonka y Raquel, que no vamos a decir por qué fue (…) cuando queda la escoba y nos tenemos que ir a comerciales, porque Raquel le dice ‘Tonka, lo que salió en el diario me da vergüenza, te quiero pedir disculpas’, y Tonka respondió ‘no, creo que lo dice en el diario es cierto'”, siguió contando, haciendo referencia al rumor de que la panelista quería quitarle el puesto a la comunicadora.

“Nos vamos a comerciales, algo se dijo y llega Raquel llorando y llora en este hombro. Lloró, lloró, lloró…“, continuó, a lo que Argandoña respondió: “Si vas a contar, cuéntale completa. Yo dije, ‘yo renuncio y me voy hoy de acá’“.

“Pato (Frez), cuando se va la Raquel, se me acerca y me dice ‘La Quintrala estaba llorando y en tu hombro. Jamás pensé que iba a ver a La Quintrala llorando’. Fue muy potente eso. Yo me alegro que sean amigas… ¿Hasta cuándo? No sé”, concluyó Correa.