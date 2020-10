“Fue un beso de caballo, con dientes”: Yann Yvin reveló intenso episodio de acoso que vivió

El chef francés Yann Yvin reveló episodios de acoso que ha recibido por parte de sus fanáticas en nuestro país.

En conversación con Martín Cárcamo y Diana Bolocco, en su programa virtual Pijama party, recordó que una fan le mordió la lengua tras un evento en La Serena, cuando cruzaba una plaza escoltado por Carabineros.

“La gente me aplastó entre los carabineros, ni siquiera tocaba el piso. No sé dónde estaban mis manos, mi pelo, mis pies, todo el mundo me tiraba de todos lados, y una me agarró y me dio un beso“, relató.

“Fue un beso pasional, un beso que me dolió. Le quería pegar, cuando te muerdes la lengua, duele”, detalló.

El chef explicó que quedó sangrando. “Fue un beso de caballo, con dientes“, agregó.

“Las chilenas son bravas, muchas veces me tomaban la mano y se la ponían en los pechos directamente”, recordó.

Tras el grave episodio vivido, Yvin reflexionó sobre lo que viven las mujeres día a día con el acoso. “Ahí sentí lo que puede ser un tema serio, el acoso sexual de la mujer. Lo sentí en propia carne durante un momento”, expresó.

Finalmente, contó que en sus redes sociales también recibe fotos subidas de tono. “De todo, desnudos de poto, de pechugas, de todo tipo”, dijo, señalando que incluso le han ofrecido “hacer hijos”.

Revisa aquí el momento: