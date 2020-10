“Lo encuentro femenino”: Dani Castro mostró el nuevo y especial tatuaje que se realizó

Daniela Castro utilizó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores y seguidoras el nuevo tatuaje que se realizó en el cuello.

En la publicación que compartió en Instagram, la cocinera reconoció que tenía miedo de tatuarse esa parte del cuerpo, ya que es muy visible.

Pese a esto, se tatuó una palabra que tiene un significado muy especial para ella.

“Este es mi nuevo tatuaje: SAT NAM. Tenía miedo de tatuarme el cuello, pero lo encuentro femenino y sutil. Y bueno así quedó!”, comenzó escribiendo.

Luego, agregó: “Mamá ojalá no veas esta foto y si la vez no me odies Jajajaja ¿les gustaría sorteo de tatuajes? ¿Qué dicen?”.

Sobre el significado de la palabra, Dani explicó que se trataba de un mantra que significa propio nombre y que la ha ayudado mucho a meditar.

https://www.instagram.com/p/CGYiLmIFtqU/