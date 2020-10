Oriana Marzoli se sometió a nuevo retoque estético en su rostro

La exchica reality Oriana Marzoli compartió en Instagram el resultado de un nuevo retoque estético que se realizó en su rostro.

A través de sus historias contó que probó un tratamiento llamado baby bótox, un método para retrasar el avance de las líneas de expresión que es recomendado para personas más jóvenes.

“Me he venido a que el doctor Córdoba me ponga un poco de baby bótox para que esto no se note”, escribió la exparticipante de Doble tentación y ¿Volverías con tu ex? de Mega.

“Al final sólo me lo han puesto en el entrecejo, porque soy un poco miedica y es la primera vez que me lo hago, así que quiero ir poco a poco“, finalizó la venezolana-española.

Cabe recordar que la joven de 28 años ha sido criticada por el cambio de apariencia, donde muchos la comparan con Gala Caldirola.

Revisa aquí la publicación: