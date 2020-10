“Hay un límite de miseria humana”: Jordi Castell se molestó por comentario de Marcelo Ríos sobre madre de Daniel Fuenzalida

El fotógrafo Jordi Castell se refirió molesto a un comentario que le hizo el extenista Marcelo “Chino” Ríos al periodista Daniel “Huevo” Fuenzalida, sobre su madre, quien estuvo con ventilación mecánica producto del coronavirus Covid-19.

En el programa virtual “El Aperitivo” de Revista Velvet, Castell tuvo de invitado a Fuenzalida, momento donde se refirieron a lo sucedido con el exdeportista.

Hace unas semanas, a través de Instagram, el periodista pidió que rezarán por su madre, quien hoy se encuentra mejor, ya despierta y sin ventilación mecánica.

En los comentarios de la publicación Ríos escribió: “Acá estamos todos muy preocupados por tu mamá, no podemos ni dormir. Por mi parte te deseo lo mejor y ojalá se recupere, cualquier cosa aquí estaré muy pendiente”.

“Yo no me he referido a este tema, pero cuando yo subí una foto sobre mi mamá hubo algo bien irónico de él que me quedó dando vueltas, que no quiero hacer polémica ni nada, pero que encuentro que fue un poquito desubicado“, expresó Fuenzalida.

Por su parte, Castell aseveró: “No, yo creo estás siendo demasiado diplomático. Eso no se hace, no se dice“.

“Creo que hay un límite de miseria humana (…) Creo que no puede haber alguien tan retardado y creo que no puede haber alguien más solo, porque como no tiene a alguien al lado que le diga ‘borra eso, eso no se hace'”, espetó duramente el fotógrafo.

“No quiero ocupar la palabra dignidad, porque no quiero que se malinterprete, pero creo que hay una cuestión como de respeto (….) Eso no se hace”, finalizó el también pintor.

Cabe destacar que tanto Fuenzalida como Castell han tenido problemas en el pasado con Ríos.

Revisa aquí el momento (minuto 1:20:40):