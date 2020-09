El emotivo testimonio de Daniel Fuenzalida en “Vamos Chilenos”: Su madre está con ventilación mecánica

Durante la tarde de este sábado se desarrolla la segunda jornada de “Vamos Chilenos”, cruzada solidaria ideada por Don Francisco que busca apoyar a los adultos mayores que se han visto afectos por la pandemia del Covid-19.

Pasadas las 18:00 horas, tras una tanda comercial, apareció en el escenario del Teatro Teletón el animador Daniel Fuenzalida, quien estuvo fuera de pantalla esta semana debido a que su madre padece Covid-19 y está hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Visiblemente emocionado, el “ExHuevo” habló sobre el estado de salud de su progenitora, intercalado con mensajes para motivar al público.

Leer también Televisión “Está dando la pelea”: Madre de Daniel “ExHuevo” Fuenzalida tiene Covid-19 Televisión “Los adultos mayores merecen todo nuestro respeto, reconocimiento y cariño”: Chayanne apareció como sorpresa en “Vamos Chilenos” Televisión Sigrid Alegría y el grupo Aparcoa aparecieron en “Vamos Chilenos” con mensajes a favor del Apruebo

“Estoy acá por algo bien puntual. Hoy me toca estar en esta vereda, hoy me toca vivir el coronavirus, vivir el Covid-19. Mi madre está internada, conectada a ventilación artificial. Por lo tanto quiero empatizar con los miles de chilenos que son familias de personas que están internadas y que están viviendo el Covid-19. Eso me motivó a venir acá, a tener toda la fuerza, a poder traspasar esa fuerza a ustedes”, expresó Fuenzalida en su intervención.

Agregó que “mi mamá tiene 77 años, está dando la pelea y además decir que nos cuidemos, que nos puede tocar, que puede venir un rebrote, que nos cuidemos entre todos. Hay que tenerle temor, hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto”.

Luego, Mario Kreutzberger entregó palabras de aliento al conductor: “Yo sé que tú has sido siempre muy colaborador, siempre. En tus programas de radio, en tus programas de televisión (…) Lamento esto de tu mamá, ayer (viernes) lo supe porque no estás haciendo el programa (Me Late, TV+) y sé que esto te afecta muchísimo porque eres un buen hijo y a la vez estás dando un tremendo testimonio“.