“Aprendí a querer mis curvas”: Nicole Block luce nuevo look y destaca su actual peso

La actriz Nicole Block optó por un nuevo cambio de look y destacó los 6o kilogramos que está pesando.

Cabe recordar que en 2018 se fue a vivir a Estados Unidos, para someterse a un tratamiento contra la anorexia y bulimia que padecía.

Actualmente comparte publicaciones sobre el amor propio y ha hablado abiertamente sobre sus trastornos alimenticios.

En su cuenta de Instagram contó que está pesando 60 kg (llegó a pesar 40 kg), y lució sus curvas acompañada de un nuevo color de pelo, dejando el colorín y apostando por el rubio platinado con raíces oscuras.

“60 kg. Es lo más que he pesado en mi vida. Bueno el 18, la pandemia, el encierro. Aprender a aceptarme me ha costado, que no me entre la ropa, en fin. Aprendí a querer mis curvas. Recuerda que la pesa no define tu valor“, escribió en la red social.

Días después compartió un nuevo registro. “Moviendo un poco el esqueleto. Siempre es bueno hacer un poco de ejercicio sin pasarse pa’ la punta“, afirmó.

La nueva figura de la actriz ha sido ampliamente halagada por sus seguidores, así como sus mensajes.

Revisa aquí las publicaciones: