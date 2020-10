Felipe Izquierdo lanza “su propio Netflix” tras encuarentenarse en su campo: “Es bueno cuando uno desaparece por un tiempo porque todo el mundo te quiere”

Absurdo.cl es el nombre del sitio web que Felipe Izquierdo lanzó en medio de la pandemia, con distintos contenidos que se vinculan con su clásico estilo de humor, entre los cuales está su película “Hecho Bolsa”, que estrenó en 2019. Un filme que “me dejó con la sensación de que soy pitonisa y me adelanté a los tiempos. No había un título mejor puesto en el momento en que la estrené”, contó en conversación con Ciudadano ADN.

Su proyecto digital nació cuando eligió pasar los meses de confinamiento en su campo. “Mi señora se quedó acá con dos hijas y yo me fui con dos hijos. Lo primero que planteé como absurdo fue competir codo a codo con Netflix”. A través de Absurdopass, el público se puede suscribir a los contenidos humorísticos de Felipe.

Ahora, de vuelta en Santiago, confiesa con humor: “Es bueno cuando uno desaparece por un tiempo porque todo el mundo te quiere. Llegué con barba, como El Náufrago. Toda la pirotecnia de mi carrera no valió de nada. Esto es lo que yo tendría que haber hecho”.

Uno de los contenidos de la plataforma es “Narnilandia en Pandemia”, un registro de la cuarentena de Felipe en el campo. “Mi hijo es muy tecnológico y tiene un muy buen teléfono con una gran cámara. Y como siempre veo oportunidades, decidí construir un planeta desde mi naufragio”. Ahora, en la ciudad post-confinamiento, asegura sentirse permanentemente “en un hospital, con toda la gente con mascarilla, como en la UTI. Es algo nuevo para mí”.

Desde el aislamiento de su campo, no solo se redescubrió como un comediante absurdo: tampoco retiró su 10%. “Fue tanta la espera que se me olvidó. Se me olvidaron las claves de las tarjetas. Es una de las ventajas del aislamiento”. De hecho, asegura que “tuve una sensación como de Robinson Crusoe: cuando volví a hacer compras fue como cuando uno va a Miami y entra al supermercado: todo te parece fantástico, las marcas. Todo lo gozas”.

Sin embargo, aprovechó el tiempo de cuarentena en descubrir nuevas facetas. “He gozado limpiando. No sé si tengo mucha hormona femenina o la Elvira es anterior a mí. Todos los días hablé con los animales. A un grupo de patos les puse los patos malos. Nacieron 12 pollos y me sentí en maternidad, con mis hijos nos abrazábamos. Ahora tengo dos gallinas menopáusicas. De verdad me he transformado. Soy otra persona”.

También asegura que “me decreció la parte sexual, y se me empezó a achicar todo. El líbido mío debe estar en negativo. No me pasa nada con nada. Bajé de peso pero el peso está repartido: se me adelgazaron las piernas. Debo ser la única persona que bajó de peso en cuarentena”.

Asegura que su paso por Santiago es para votar por el plebiscito, pero su intención es quedarse en la vida campestre. “Yo saqué residencia en el campo. Estoy de paso acá. Mi señora tuvo una pequeña sonrisa cuando le conté. Se enamoró de un coreano, porque ve todo el día series coreanas. El ser humano no está condicionado para vivir tanto tiempo encerrado con alguien. Aunque sea la Pampita, uno de los dos va a salir por la ventana. Te lo firmo”.

Por último, Izquierdo contó sobre uno de los contenidos de su sitio web, que lo vincula con Leo Masliah, músico y escritor uruguayo, “muy de culto en Argentina y España. Trabaja muy bien el humor absurdo, aunque a él no le gusta mucho esa chapa. Es capaz de tocar a Chopin y hacer un texto irreverente sobre la música. Es un referente del humor con cierto nivel cultural. Yo le pedí que hiciera algo especial para la página e hizo este recital”.