Pamela Leiva se refirió sin filtro a supuesto romance con “Coca” Medonza

La comediante Pamela Leiva se refirió en Instagram a un supuesto romance entre ella y el exfutbolista Gabriel “Coca” Medonza.

A través de sus historias en Instagram, la exchica reality respondió a preguntas de sus seguidores. “Siempre pensé, o sigo pensando, que pasó algo más que solo ‘amigos’ con el Coca Mendoza. ¿Será verdad?”, le escribieron.

Cabe destacar que ambos se conocieron en el reality 1810, emitido hace 11 años en Canal 13, y se hicieron muy cercanos, por lo que muchos dudan sobre si ha pasado algo más entre ellos.

Finalmente, la humorista contestó sin filtro. “¿Sabís qué? Harta gente me ha preguntado esto. Y me lo preguntan incluso en la calle: ‘Oye Pamelita ¿te comiste al Coca?’“, afirmó.

“No, no me lo comí. El Coca es como mi hermano. Lo que si debo señalar, es que una vez lo cuartee“, confesó, zanjando el asunto.

Revisa aquí sus declaraciones: