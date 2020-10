Cota Castelblanco contó qué opinan sus padres sobre los 19 años de diferencia con su pareja

La actriz Catalina “Cota” Castelblanco (23) contó en Instagram qué opinan sus padres sobre la diferencia de edad que tiene con su pareja, Nicolás Pardo (42).

A través de sus historias de Instagram, la joven decidió responder preguntas de sus seguidores, y una persona le consultó al respecto.

Cabe recordar que cuando recién se hizo público el embarazo de Castelblanco, la pareja fue muy criticada e incluso Pardo recibió comentarios como “felicidades por tu nieto“.

“La pregunta que más me hicieron, yo creo. Tenemos 19 años de diferencia, y no, no lo notamos desde un principio. La edad no ha sido tema nunca“, afirmó.

Luego, otro seguidores le escribió: “¿Tus papás nunca te dijeron nada por la diferencia de edad con tu pareja?“.

Al respecto, la actriz sostuvo: “La verdad es que no. Siempre han cachado que soy ‘agrandada’, y tal vez un poco más madura. El hecho de trabajar y viajar de chica me ha abierto mucho la mente“.

“Independiente que me queda mucho por crecer, siento que puedo tomar mis propias decisiones, y ellos también. Además, quieren mucho al Nico“, concluyó.

