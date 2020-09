“Criar con el ejemplo”: Blanquita Nieves compartió fotos haciendo ejercicio con su hija de 1 año junto a potente mensaje

View this post on Instagram

Criar con el ejemplo☺️ . Mi mayor desafío como mamá es convertirme en una madre consciente. Los niños imitan todo y aprenden con el ejemplo que uno les da. Si quiero que mi hija cuide su cuerpo, se ame y se acepte tal cual es, tengo que primero yo cuidar mi cuerpo, amarme y aceptarme tal cual soy. Si quiero enseñarle valores como respeto y generosidad, primero tengo que convertirme en una persona respetuosa y generosa… y así con todo. Para ser la mejor mamá para mi hija, tengo que también convertirme en la mejor para mi misma. Y en ese camino debo solucionar en mi todo aquello que no me permita alcanzar ese objetivo. Sanar mi niña interior, mi pasado, mis creencias y emociones conflictivas es parte de ese proceso. Así no le pasaré a mi hija cargas que no le corresponden y que son de mi absoluta responsabilidad. . La gran tarea es hacernos cada dia mas conscientes y desde ese espacio poder entregar a nuestros hijos lo mejor de nosotras. Madres conscientes, hijos conscientes❤️ . #crianzaconsciente #criarconelejemplo #autocuidado #amosermamá