“Otro drogadicto más”: Angie Jibaja se llenó de críticas al presentar a su nuevo novio

Solo quiero compartir por unica y ultima vez lo que siento. Por mucho tiempo estaba sola y perdida .la vida me quito todo. Pero Dios .e envlo a un angel ,que me dio su hombro y me salvo… tengo todo el derecho de ser amada y protegida. Tener a un compañero no significa que dejare de luchar por mis niños.. seguiré haciendo las cosas bien juntos a Dios que nos protege… estoy completamente enamorada. Cuando nadie estuvo ahi tu me levantaste. Lo adoro me siento mas fuerte que nunca a tu lado…jjajajaja esa cancion me salio del alma. Este amor es puro y real…no lo comparen con nadie. Esto si es amor