“De cuando pesaba 88 kilos”: Ángela Duarte de Doble Tentación compartió fotografía de su juventud en Instagram

View this post on Instagram

El mayor % de mi instagram son mujeres y lo que más me piden son fotos antiguas de cuando pesaba 88 kilos. La verdad es que en esa época jamás me sacaba fotos, (esta es una foto grupal de curso). Siempre fui extrovertida, pero mi autoestima estaba en el suelo, nunca tuve pololo, ni fui a fiestas, solía aislarme y me enclaustré mucho en una religión, refugiándome ahí desde los 12 hasta los 19 años.. Asi como existen personas que toman alcohol y se drogan, mi gran obsesión era la comida. Todos mis problemas los calmaba comiendo y de seguro muchas me entenderán a lo que me refiero. Esporádicamente sufría acné Severo en rostro, pecho y espalda, además del gran sobrepeso que tenía. No me gustaban las fotos y menos mostrarme socialmente. Me cuesta subir esta foto pero solo quiero decirle a todas las chicas de mi instagram que si se puede lograr objetivos saludables con constancia y esfuerzo. Esto no fue un cambio de un año a otro, fueron muchos procesos de conocer mi cuerpo, estudiar alimentos y enamorarme de los deportes.. No me preguntes como lo logré y en cuánto tiempo, no te compares con nadie! Tu proceso y avance es PERSONAl y ÚNICO. Solo cambia tu mente, estudia tu organismo y tus acciones comenzarán a dar frutos. Te quiero 👭❤️ . .