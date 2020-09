Blanquita Nieves mostró cómo quedó su abdomen tras convertirse en madre

La bailarina Francesca Cigna, más conocida como “Blaquita Nieves“, mostró en Instagram cómo luce su abdomen a poco más de un año de haber sido madre.

El 8 de julio de 2019 nació la hija de la modelo, y según dijo ella misma, había descuidado su apariencia física desde que se convirtió en mamá, por lo que ahora está muy enfocada en mantener su figura, lo que claramente ha conseguido.

“Autocuidado. Siempre he invertido mucho tiempo en mi cuidado interno… amo leer, estudiar, medito todos los días sagradamente y cuido mi alimentación. También realizo actividad física de manera constante, fundamentalmente para sentirme bien, me reduce la ansiedad y me lleno de energía”, expresó hace un tiempo en Instagram.

“Pero debo confesar que desde que soy mamá me he descuidado mucho de manera externa. Creo que he ido una vez a la peluquería y no me estaba tomando ni siquiera el tiempo de echarme cremas“, confesó.

La exintegrante de Morandé con Compañía de Mega ya tiene 39 años. “Será mi último año de tener treinta y siempre. Me propuse llegar joven a los 40“, dijo.

“Creo que es fundamental tener un equilibrio en cuidarnos de manera interna y externa. Es rico sentirse bien con una misma, porque eso se proyecta y también influye en estar mejor para nuestros hijos”, finalizó.

Revisa aquí las publicaciones:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francesca Cigna (@blanquifran) el 21 de Sep de 2020 a las 4:13 PDT

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francesca Cigna (@blanquifran) el 4 de Ago de 2020 a las 4:16 PDT