“No nos pudimos tocar, ni un abrazo”: Así fue el reencuentro entre Sergi Arola y su novia tras seis meses distanciados

View this post on Instagram

@fran_laree cariño mio, cada segundo que ha pasado desde aquel ya tan lejano 5 de marzo que me tuve que regresar a Europa, solo ha hecho que reforzarme en la idea de que en ti he encontrado a mi amiga, mi compañera, mi confidente, mi amada y mi amante… mi alma gemela, y no hay nada que desee en el mundo mas que regresar a tu lado. #soulmates💕 #erastu #teamocaleta❤️ #putocovid19 #mecagoenelcoronavirusyensuputamadre