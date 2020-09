“Todos sabían, menos la tonta”: Alison Mandel reveló que una expareja le fue infiel reiteradas veces

La comediante Alison Mandel reveló que tuvo una expareja que le fue infiel en varias oportunidades.

En el programa de Instagram, Socias, según consigna FMDos, la actriz le contó a Begoña Basauri: “Tenía un pololo en la escuela de teatro que es la inspiración para muchos chistes míos, porque pololeé harto rato con él. Me cagaba tupido y parejo, y yo, como soy confiada…”.

“Pololeé con el Mono. Enamorada. Aparte que me llevaba muy bien con la familia. Hasta el día de hoy me llevo muy bien con la familia. Me escribe ‘qué linda tu guagüita’ y todo. El punto es que me ponía el gorro con todas las del Duoc. Y todos sabían, menos la tonta“, expresó la esposa de Pedro Ruminot.

“Teníamos una linda relación, según yo. En la noche yo lo llamaba y le decía: ‘Buenas noches mi amor, estoy acostada’. Y él me decía: ‘Yo también estoy acostado’. Pero estaba acostado en la cama de otra“, reveló.

Alison reconoció que no fue su mejor relación. “Me cagaba. Y era bueno para fumar pito y me descomponía, porque que te fumí tu caño… pero otra cosa es que él era angustiado por fumar pito. No, si era una joya. Yo bien enamorada”, concluyó.

Revisa aquí el momento (minuto 16:50):