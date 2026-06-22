“Cortaron las grabaciones”: Pamela Díaz destapa inédita crisis de pánico que la producción de un reality ocultó

Pamela Díaz reveló en el más reciente capítulo de Hay que decirlo un inédito episodio que vivió al interior del reality Tierra Brava.

Los hechos se remontan a noviembre de 2023, cuando la animadora protagonizó una fuerte pelea con Junior Playboy.

Aunque en pantalla se vieron manotazos y gritos, la “Fiera” desclasificó detalles de un complejo momento que enfrentó tras el incidente.

“Fue la primera vez que tuve una crisis de pánico. Llamé a la Vero (su representante) porque me iba a ir ese mismo día”, reveló.

“Lo que se ve no es nada comparado con todo lo que pasó”, continuó.

“Ese día se cerró el reality. Se pararon las grabaciones, se apagaron todas las cámaras y se dejó de grabar. Porque había pasado algo violento entre Junior y yo. Él me tiró una piña, me maltrató, me tiró el jugo, me empujó, yo lo empujé, nos agarramos, entró la producción, me puse a tiritar”, agregó.

Pamela Díaz relató que, tras la pelea, advirtió a todos que abandonaría el reality, aunque finalmente cambió de decisión. Sin embargo, aprovechó de apuntar contra los directores del programa.

“Hay ciertos personajes que están blindados por ciertos jefecitos máximos. Y en eso, Junior obviamente es un personaje divertido, simpático, que se pasa tres pueblos... pero mal manejado, porque venía de una situación psicológica bastante errada”, comentó.

Díaz también aseguró que Junior Playboy estaba bajo tratamiento con medicamentos, pero que no pudo continuar tomándolos por órdenes de la producción del reality.

“Lo que yo entendí es que no se lo pasaron (el tratamiento con pastillas) por orden de una persona importante del reality. Y eso hizo que el caballero se desregulara, que se tomara el pipí de las vacas, que el burro le mordiera el dedo...”, cerró.