;

“Cortaron las grabaciones”: Pamela Díaz destapa inédita crisis de pánico que la producción de un reality ocultó

En la más reciente emisión de “Hay que decirlo”, la ‘Fiera’ desclasificó este episodio.

Nicolás Lara Córdova

“Cortaron las grabaciones”: Pamela Díaz destapa inédita crisis de pánico que la producción de un reality ocultó

Pamela Díaz reveló en el más reciente capítulo de Hay que decirlo un inédito episodio que vivió al interior del reality Tierra Brava.

Los hechos se remontan a noviembre de 2023, cuando la animadora protagonizó una fuerte pelea con Junior Playboy.

Revisa también:

ADN

Aunque en pantalla se vieron manotazos y gritos, la “Fiera” desclasificó detalles de un complejo momento que enfrentó tras el incidente.

“Fue la primera vez que tuve una crisis de pánico. Llamé a la Vero (su representante) porque me iba a ir ese mismo día”, reveló.

“Lo que se ve no es nada comparado con todo lo que pasó”, continuó.

“Ese día se cerró el reality. Se pararon las grabaciones, se apagaron todas las cámaras y se dejó de grabar. Porque había pasado algo violento entre Junior y yo. Él me tiró una piña, me maltrató, me tiró el jugo, me empujó, yo lo empujé, nos agarramos, entró la producción, me puse a tiritar”, agregó.

Pamela Díaz relató que, tras la pelea, advirtió a todos que abandonaría el reality, aunque finalmente cambió de decisión. Sin embargo, aprovechó de apuntar contra los directores del programa.

“Hay ciertos personajes que están blindados por ciertos jefecitos máximos. Y en eso, Junior obviamente es un personaje divertido, simpático, que se pasa tres pueblos... pero mal manejado, porque venía de una situación psicológica bastante errada”, comentó.

Díaz también aseguró que Junior Playboy estaba bajo tratamiento con medicamentos, pero que no pudo continuar tomándolos por órdenes de la producción del reality.

“Lo que yo entendí es que no se lo pasaron (el tratamiento con pastillas) por orden de una persona importante del reality. Y eso hizo que el caballero se desregulara, que se tomara el pipí de las vacas, que el burro le mordiera el dedo...”, cerró.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad