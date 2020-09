“La pandemia me ha reactivado”: Tonka Tomicic sorprendió con íntima confesión

La animadora Tonka Tomicic hizo una íntimas confesiones sobre su vida sexual durante la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Este viernes la dueña de la tienda de bienestar sexual Jani Jane, Jane Morgan, visitó Bienvenidos de Canal 13 y conversaron sobre estos temas.

“¿Qué cosas sexys hacías en el pasado y dejaste de hacer con el tiempo?”, preguntó Morgan a Tomicic.

“A mí me ha pasado que la pandemia me ha reactivado. Yo todo lo que he dejado antes… como que siento que me ha hecho súper bien”, dijo la animadora.

Raquel Argandoña intervino en la conversación. “Y ahora que te vas de vacaciones, figúrate”, destacó la panelista.

“Pero en la casa, yo me voy a fondear en la casa“, concluyó Tonka de manera coqueta.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí (minuto 15:05).