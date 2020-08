Ignacia Michelson mostró los efectos de la alopecia que sufre y envió mensaje de amor propio

La chica reality Ignacia Michelson se refirió en Instagram y TikTok a la alopecia que padece.

La modelo decidió dejar sus miedos atrás, y mostró cómo luce su cabeza, dejando en evidencia que hay zonas donde ha perdido bastante pelo.

A través de sus historias en la red social, la chilena entregó un mensaje de amor propio a sus seguidores.

“He decidido de nuevo decirles que yo sufro de alopecia”, dijo la exparticipante de Resistiré y Acapulco Shore.

Michelson afirmó que su motivación para referirse abiertamente al tema fue para generar conciencia sobre la alopecia.

“Para que muchas niñas, mujeres u hombres que tienen alopecia y se sientan mal con esto, no es ningún problema, uno se tiene que querer a sí mismo con sus defectos, y son esos defectos los que nos hacen ser especiales“, expresó.

“Quiero decirles que no se preocupen, esto nos hace sentir especiales y a mí me vale 3 kilómetros de verg… siempre lo digo y sufro desde que tengo 13 años, así que ya es algo mío, algo que va en mí“, concluyó.

Ignacia Michelson💖 (@nacha_acashore) has created a short video on TikTok with music sonido original. | Hoy decidí enseñarles mi alopecia y con esto quiero dejar que no importa qué defecto tengas, eso es lo que te hace ser perfecto ❤️ #parati #fyp