“A veces duele”: Cota Castelblanco se refirió a la lactancia y lució su figura a casi un mes del parto

Estamos terminando agosto, muchos cumpleaños! El mío, de mi mamá y ahora de mi princesa ❤️ y también termina el mes de la lactancia en donde me gustaría contar un poco mi experiencia. Como pueden ver tengo mucha leche jajaj lo cual es espectacular para poder alimentar bien a mi hija pero a veces duele, nadie habla de eso, del sacrificio que es amamantar (así que pura admiración a las madres) nadie habla de cuando se llenan las pechugas de leche y se ponen duras o de los primeros días, del dolor que se siente cuando los pezones se agrietan y hasta sangran, como en mi caso… pero la verdad nunca estuvo en mi cabeza rendirme y darle relleno porque siento que es importante para ella y para mí este proceso. Ahora ya lo superamos y estamos en una etapa maravillosa en donde me está acompañando @philipsaventcl , que fue clave cuando tenía dolor y así podía sacarme un poco de leche para poder dársela a mi cachorra, en mis historias les contaré detalles de este extractor que es muy cómodo ❤️ Y mucho amor y admiración a todas las madres por esto tan maravilloso que hacen de criar ✨