“Qué manera de amar a mi primogénita”: Millaray Viera le dedicó emotivo mensaje a su hija Julieta

Recuerdos del año pasado, cuando partimos las 2 solitas de vacaciones y en medio de tiempos difíciles fuimos inmensamente felices y estuvimos más juntas que nunca. Nos desconectamos, no subimos ni una foto a ningún lado, comimos como chanchitas y bailamos juntas por horas. Qué manera de amar a mi primogénita❤️ En unos años más le tocará a mi Cele😅