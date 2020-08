Augusto Schuster contó la verdadera razón de por qué se rapó: “Fue una catarsis”

Hace unos días, Augusto Schuster conversó con Martín Cárcamo en Almorzando con el Rubio, donde habló sobre diversos aspectos de su vida.

Durante la conversación, el actor de Mega se refirió a su radical e inesperado cambio de look, el que le valió el apodo de “Pelao Schuster”.

Sobre esto, comentó que la decisión de raparse fue porque “comencé a trabajar, se me cayó el pelo y yo decía ‘voy a ser pelado. Que lata que en mi trabajo ser peleado te límite un poco a ciertas cosas’“.

En 2018, cuando decidió cortarse todo el cabello, Schuster aseguró que “tuve un crecimiento personal y raparme fue una catarsis”.

En esa línea, reveló que el corte se lo hizo en Rapa Nui. “Allá tengo una familia amiga que siempre me recibe, me gusta mucho la isla, tengo una conexión muy bonita. Cuando llegué dije ‘¿sabes qué? Me voy a rapar’“.

“Me quedaban dos meses para empezar a grabar la próxima teleserie, me había llegado el comentario de que el personaje era malo y dije entonces ‘ok me rapo y llego al canal a proponer este look’“, recordó.

“Me rapé allá y fue súper bonito. Hay una peluquería en Rapa Nui, fui y le dije ‘rápame al cero, pero con navaja por favor’. Me dijo ‘¿estás seguro?’. Estaba la hija y quedo para la cagada”, continuó.

Luego, sostuvo que “me fui para la casa, con la pelada al viento. Pasé al agua, me tiré al mar, estaba brillante. En Santiago me decían ‘qué brilla en el mar? ¿Creo que te veo?’. Así fue”.

“Cuando llegué a Santiago, fui al canal a presentar la propuesta y a la Quena (Rencoret, jefa del área dramática de Mega), le encantó la idea. Quizás no tanto, pero la aceptó”, concluyó Augusto.