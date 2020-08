“Tenía ataques de pánico y lloraba todos los días”: Paris Hilton reveló trauma que sufrió de adolescente

La empresaria Paris Hilton reveló por primera vez traumas que vivió en su infancia luego que sus padres la enviaran a un internado en 1998, por su “espíritu rebelde” en la adolescencia.

En conversación con la revista People expresó: “Enterré mi verdad demasiado tiempo (…) Estoy orgullosa de la mujer fuerte en la que me he convertido. La gente puede asumir que todo en mi vida resultó fácil, pero quiero mostrarle al mundo quién soy realmente”.

La modelo estrenará un documental sobre su vida, llamado This is Paris, donde adelantó sobre el hecho en su tráiler.

“Era muy fácil escabullirme e ir a clubes y fiestas. Mis padres eran tan estrictos que me dieron ganas de rebelarme. Me castigaban quitándome mi teléfono celular, quitando mi tarjeta de crédito, pero no funcionaba. Todavía saldría por mi cuenta”, relató.

La mujer de hoy 39 años dijo que debido a su rebeldía a los 17 años, sus padres, Rick y Kathy Hilton, la llevaron al reconocido internado en Nueva York, Provo Canyon School. “Sabía que iba a ser peor que en cualquier otro lugar”, afirmó.

“Se suponía que iba a ser una escuela, pero las clases no eran el foco en absoluto. Desde que me despertaba hasta que me iba a la cama, pasaban todo el día gritándome en la cara, era una tortura continua”, confesó.

“El personal decía cosas terribles. Constantemente me hacían sentir mal conmigo misma y me intimidaban. Creo que su objetivo era quebrarnos. Y fueron físicamente abusivos, golpeándonos y estrangulándonos. Querían infundir miedo en los niños para que tuviéramos demasiado miedo para desobedecerlos”, aseguró.

Además, dijo que a veces la mandaban a confinamiento solitario, incluso por 20 horas al día como si fuera una penitenciario juvenil.

Debido a todo esto, Hilton reveló: “Tenía ataques de pánico y lloraba todos los días. Era tan miserable. Me sentí prisionera y odié la vida“.

“Realmente no podía hablar con mi familia, tal vez una vez cada dos o tres meses. Estábamos aislados del mundo exterior. Y cuando traté de decírselos una vez, me metí en tantos problemas que tenía miedo de volver a decirlo. Agarraban el teléfono o rompían las cartas que escribí diciéndome: ‘Nadie va a creerte’. Y el personal les decía a los padres que los niños estaban mintiendo. Así que mis padres no tenían idea de lo que estaba pasando”, relató.

Finalmente, Paris salió de allí en 1999, sintió liberarse de una de sus peores pesadillas, y decidió no contarle a nadie lo que allí había padecido.

“Quiero que cierren estos lugares. Quiero que rindan cuentas. Y quiero ser una voz para los niños y ahora los adultos de todo el mundo que han tenido experiencias similares. Quiero que se detenga para siempre y haré todo lo posible para que esto suceda“, concluyó.