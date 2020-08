Michelle Carvalho recordó cuando le confesó infidelidad a Joche Bibbó: “Me querían crucificar en la calle”

En conversación con La Cuarta, Carvalho expresó: “Estaba súper nerviosa y sentía mucha presión, porque recibía muchas amenazas afuera, tales como que si no le contaba yo, le iban a contar los amigos. Entonces me arriesgaba a que inventaran cosas que no fueron. Joche se puso triste, era lo que esperaba en todo caso, pues si te confiesan una infidelidad es lo más natural ponerse así”.

Tras esto, en el exterior todo fue “complicado”, según la misma modelo. “Me querían crucificar en la calle, en los shows me tiraban piedras, botellas, etcétera”, recordó.

Además, la modelo contó una anécdota. “Cuando entré al programa me dijeron que me iban a dar un súper bono y yo no tenía la noción de cuánto valía la plata chilena, entonces pensé que me iban a pagar bien por todo ese show. Pero después de eso, me tuve que escapar del país por ocho meses, y finalmente el bono era de 300 lucas. Me cagaron“, afirmó.

Consultada sobre si volvería a participar en un reality, sostuvo: “Si me pagan bien obvio, porque es mucha exposición a la cual uno debe someterse. Igual depende del formato”.

Asimismo, indicó que no participaría en alguno similar a Acapulco Shore. “No me metería, porque es puro sexo, fiesta, drogas y están permitidas las agresiones físicas. Pero todo lo que es competencia, trabajo en equipo, no hay problema”, concluyó.