Joche Bibbó recordó cuando Michelle Carvalho ingresó a Mundos Opuestos para revelarle su infidelidad

En conversación con Hugo Valencia, José Luis Bibbó recordó su paso por el reality Mundos Opuestos de Canal 13.

En la entrevista, el argentino recordó el momento en que Michelle Carvalho ingresó al encierro para contarle que le había sido infiel.

Sobre esto, Joche comentó que “cuando pasa y se abren las puertas, llega la Michelle y me dice ‘tengo que hablar con vos’, bueno, ahí más o menos me lo imaginaba. Pero tampoco me lo imaginaba tanto“.

“Ese momento fue de película porque estábamos sentados en la piscina, en una hamaca, y se pararon todas las cámaras. Tenía una al frente, otra al costado, por otro lado”, siguió contando.

“Era como la escena del año, como si fuera una película. Y me contuve ahí, porque te dan ganas de decir ‘por qué no te vas a la punta del cerro’, te dan ganas de mandarla a la mierda”, sostuvo.

Pese a esto, aseguró que “el encierro hizo que todo eso se neutralizara mucho más rápido. (…) Yo en el encierro, la Michelle no estaba y había como terminado con la Domi, volví de nuevo, hizo que el efecto de angustia desaparezca mucho más rápido. Fue un bajón de dos o tres días y ya después estuve bien”.