Paty Maldonado aseguró estar preocupada por Raquel Argandoña: “¿Hasta cuándo va a tener valor a esa mujer?”

Esta semana, Patricia Maldonado reveló en Las Indomables que retomó su amistad con Raquel Argandoña tras la polémica protagonizada por Nano Calderón, su hijo.

En ese entonces, la opinóloga contó que su relación con la panelista de Bienvenidos “estaba cortada, pero ahora les quiero informar que hoy estoy más cerca de ella que nunca“.

Ahora, Maldonado habló sobre el estado actual de su amiga, quien está muy afectada porque su hijo menor se encuentra internado en una clínica psiquiátrica.

Sobre esto, la ex-Mucho Gusto sostuvo que “a mí me preocupa, te lo digo de corazón, estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo… de repente me asusto cuando pienso en tonteras, se me pone una cosa en la boca del estómago“.

“Hoy día vi a la Raca que no la dejaron entrar a ver al hijo, no sé si es legal o no es legal, pero la vi tan desesperada por no verlo, tan desecha, como suplicando y llorando a gritos, ¿hasta cuándo va a tener valor a esa mujer?, ¿hasta dónde le va a llegar el valor?”, agregó, mostrando preocupación por su partner.