Falleció Chi Chi DeVayne, estrella de “RuPaul’s Drag Race”, a los 34 años

Falleció el transformista Chi Chi DeVayne, del programa de televisión RuPaul’s Drag Race, a los 34 años este jueves.

Zavion Davenport (su nombre real) apareció en la tercera y octava temporada del reality show de drag queens.

La semana pasada él mismo posteó en redes sociales que se encontraba en el hospital por una neumonía.

En julio de este año también fue hospitalizado tras una falla renal ocasionada por la enfermedad que sufría, la esclerodermia.

RuPaul, anfitrión del programa, dijo que su corazón estaba roto tras enterarse de la muerte DeVayne.

“Estoy tan agradecido de que pudimos experimentar su alma buena y hermosa”, expresó en la cuesta oficial de Twitter del show, donde también compartieron un video de momentos protagonizados por el fallecido transformista.

“La extrañaremos mucho, pero nunca la olvidaremos. Que su espíritu generoso y amoroso brille sobre todos nosotros“, concluyeron.

Otros de los participantes, familiares y seguidores del programa también le rindieron tributo a DeVayne en redes sociales.

You may not be with us physically, but the moments you shined, the smiles you brought, the talent you displayed will be with us forever. 🙏❤️ Rest easy, Queen. We love you, Chi Chi. pic.twitter.com/Er8tP2Lytd

— RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) August 21, 2020